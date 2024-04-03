سبورتنج يهزم سموحة في أولى جولات تحديد برونزية دوري سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات كرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة بنتيجة 1/3، في أولى جولات تحديد البرونزية في نهائيات الدوري الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائي غدًا، الخميس، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب في نظام "البلاي أوف" الفريق الفائز في مواجهتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكشف حسن عابد، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاستقرار على حضور 2000 مشجع في نهائي دوري الرجال والسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024.

بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، ومثلهما الأهلي والزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة في مجموع المواجهتين بنصف النهائي على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلي على سبورتنج.