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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«إيه كمية الشماتة دي».. رسالة غاضبة من إعلامي بشأن أزمة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

وجّه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة غاضبة بشأن تعامل البعض مع أزمة نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد: إيه كمية الشماتة دي!! دا احنا في أشرف أيام السنة.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن إرسال رمضان صحبي خطابًا لهيئة مكافحة المنشطات لفحص العينة الثانية.

 

وكتب "فاروق" من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رمضان صبحي أرسل خطابًا رسميًا إلى هيئة مكافحة المنشطات، حيث طلب اللاعب ضرورة فحص العينة الثانية التي كانت بعد العينة الأولى بساعة ونصف.

 

وأضاف: "كما طلب اللاعب إعطاءه مهلة وعدم إصدار قرارات ضده حتى تظهر نتيجة العينة الثانية، حيث يستند اللاعب في طلبه أنه لو تعاطى منشطات أو تعمد إفساد التحليل، ستظهر في نتيجة العينة الثانية.
 

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