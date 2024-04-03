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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زلزال تايوان.. الفلبين تطلق تحذيرًا عاجلًا من خطر حدوث تسونامي

علم الفلبين
علم الفلبين

حذرت الفلبين، اليوم الأربعاء، من خطر حدوث "أمواج تسونامي"، داعية إلى إخلاء المناطق الساحلية في أنحاء البلاد، بعد زلزال ضرب بقوة 7.4 درجة تايوان المجاورة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال معهد رصد الزلازل الحكومي في تحذير: "ننصح بشدة سكان المناطق الساحلية في المقاطعات بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق أبعد داخل البلاد".

وأضافت أن المناطق الساحلية في 23 إقليما من الشمال إلى الجنوب من الدولة الأرخبيلية، وليس العاصمة مانيلا، "من المتوقع أن تشهد موجات تسونامي عالية" بناء على نماذج موجات تسونامي.

ومن المتوقع أن تصل موجات التسونامي الأولى بين الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش والساعة 02:33 بتوقيت جرينتش، وقد لا تكون الأكبر وقد تستمر هذه الموجات لساعات.

وطالبت السلطات أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة بتأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية.

الفلبين أمواج تسونامي زلزال المناطق الساحلية

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