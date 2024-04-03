أحمد مالك : عانيت من التنمر وعدم الثقة بالنفس في طفولتي

حل الفنان أحمد مالك أمس ضيفًا على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج AB Talks ، عبر قناته بموقع يوتيوب.

وقال أحمد مالك إنه كان خجولا في طفولته ولم يكن لديه الثقة في نفسه بسبب شعوره بأنه طفل ضعيف جسديًا وكان دائمًا يشعر بالخجل من مظهره.



وأضاف أنه تعرض للتنمر في مراهقته وقرر أن يقوم بثورة على نفسه وعلى البيئة المحيطة به وبدأ في التمثيل فى سن السابعة عشر وأدى ذلك إلى تغير شخصيته بشكل كبير.

ووقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،

وعلق الفنان أحمد مالك، على إمكانية تجسيد دور صعيدي مرة أخرى، قائلا: "ممكن أعمل صعيدي تاني بعد نسل الأغراب"، ليرد الفنان رامز جلال قائلا: "دي تبقى كارثة سودة".

وكشف الفنان أحمد مالك، حقيقة غيرته من الفنان أحمد داش، قائلا: "أنا مبسوط لأحمد داش على اللي وصل له".