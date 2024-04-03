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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس مودرن فيوتشر يزف بشرى سارة عن موعد عودة أحمد رفعت لمنزله

صدى البلد

كشف وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر عن بشرى سارة للجماهير عن موعد عودة أحمد رفعت لمنزله عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد. 

وقال وليد دعبس : أحمد رفعت سيعود الي منزلة قريب جدا .

وكان قد كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا تفاصيل عن تطورات الحالة الصحية للاعب “أحمد رفعت” لاعب نادي فيوتشر، ولاعب منتخب مصر .

وذلك بعد إصابة أحمد رفعت بتوقف مفاجئ في عضلة القلب خلال نهاية مبارة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري .

ونقله إلى المستشفى على الفور وتشخيصه بالإصابة بتوقف بعضلة القلب نتيجة اضطراب و تسارع في ضربات القلب .

وتدهورت حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية لفترة طويلة وظل تحت المراقبة بالعناية المركزة حتي حدث له ما شبه الدكتور جمال شعبان بالمعجزة.

 

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