"الجمهورية": أداء الرئيس اليمين الدستورية رسالة للعالم بقوة مصر

أكدت صحيفة "الجمهورية" أنه في يوم تاريخي، ولحظة خالدة في حياة الشعب المصري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليسطر صفحة جديدة من صفحات الجمهورية الجديدة والتاريخ المصري مجددا العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات، موجها تحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة والقرار رمز الأصالة والعزة والصمود.

وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (يوم تاريخي) - بأن هذه الاحتفالية الشعبية بتنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة رسالة للعالم كله بأن مصر قوية بتماسك ووحدة شعبها واصطفافه بكل ثبات خلف قيادته الحكيمة، التي استطاعت رغم التحديات العالمية وتصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة بأسرها وحول الوطن بصفة خاصة، أن تحفظ لمصر أمنها واستقرارها.

واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن " الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة يدرك تماما أن أمن الوطن واستقراره ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة هو جسر العبور إلى المستقبل وإلى الجمهورية الجديدة التي ينشدها".