رغم التوترات.. بادرة طيبة من الصين بشأن زلزال تايوان

أكدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تشو فنج ليان، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي يتابع عن كثب الزلزال الذي ضرب تايوان، وأنه مستعد لتقديم مساعدات للإغاثة من الكارثة.

ووفقا لوكالة "رويترز". قالا ليان إن البر الرئيسي يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع ويعرب عن خالص مواساته لسكان تايوان المتأثرين بالكارثة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي تقارب بينها وبين الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بدعمها لمجموعات تسعى للانفصال.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن «زلزالا قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة البحرية قبالة هوالين في تايوان الصينية عند الساعة 7:58 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، أعقبته عدة هزات ارتدادية».

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين في تايوان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مسؤولو الزلازل إن هذا أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضًا تحذيرًا من حدوث تسونامي.