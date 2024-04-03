عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

الطفل أيمن فتحي عبد
الطفل أيمن فتحي عبد اللطيف

حذر الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، من صيام الأطفال.

وأكد عميد معهد القلب، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضرورة عدم صيام الأطفال، وبالأخص خلال أيام الموجة الحارة.

وقال عميد معهد القلب سابقا، فى منشوره: “يا ريت بلاش التصميم على صيام الأطفال، وبالذات في الأيام الحارة مع الدراسة والإجهاد”. 

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تراجع الدولار وصعود اليورو واليوان أمام الروبل الروسي

وفاة طفل كفر الزياد أيمن فتحي عبد اللطيف 

وأوضح أن السبب وفاة طفل من كفر الزيات، 11 عاما، وهو أيمن فتحى عبد اللطيف، إثر إصابته بسكتة قلبية، فالفقيد عند رجوعه من الدرس وهو صائم قبل الفطار وقع مغشيا عليه وفشلت معه جميع محاولات إنقاذه من قبل الأطباء، وغالبا كان يعاني من اعتلال وراثي في عضلة البطين أو متلازمة وراثية في اختلال كهرباء القلب، مشيرا إلى أنه يجب إجراء فحص قلبي شامل لإخوته وأسرته. 

الطفل أيمن فتحي عبد اللطيف 
اختلال كهرباء القلب الدكتور جمال شعبان صيام الأطفال فتحى عبد اللطيف وفاة الطفل أيمن فتحي عبد اللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي يضم الغاني ياو أنور لمدة 3 مواسم

جمال شعبان: يجب على مريض القلب الذهاب لطبيبه واستشارته قبل صيام رمضان|فيديو

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن مواعيد وجبة عشاء تصيب بأمراض القلب

مدير معهد القلب القومي يكشف أھمية قرار الحكومة بنشر أجھزة الرجفان

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

من مصر إلى غزة .. قافلة بيت الزكاة والصدقات السادسة تعبر ميناء رفح

أفطرت على أذان الهاتف ثم أُذن المسجد بعده بدقيقتين.. فهل أقضي هذا اليوم

زمن الرحلة 25 دقيقة فقط.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية

أحمد حسن يكشف عن موقف رمضان صبحي فى أزمة المنشطات

بعد قرار الحكومة الأخير.. أصحاب محطات الوقود يواجهون هذه العقوبات بأمر القانون

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ