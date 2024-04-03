جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

حذر الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، من صيام الأطفال.

وأكد عميد معهد القلب، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضرورة عدم صيام الأطفال، وبالأخص خلال أيام الموجة الحارة.

وقال عميد معهد القلب سابقا، فى منشوره: “يا ريت بلاش التصميم على صيام الأطفال، وبالذات في الأيام الحارة مع الدراسة والإجهاد”.

وفاة طفل كفر الزياد أيمن فتحي عبد اللطيف

وأوضح أن السبب وفاة طفل من كفر الزيات، 11 عاما، وهو أيمن فتحى عبد اللطيف، إثر إصابته بسكتة قلبية، فالفقيد عند رجوعه من الدرس وهو صائم قبل الفطار وقع مغشيا عليه وفشلت معه جميع محاولات إنقاذه من قبل الأطباء، وغالبا كان يعاني من اعتلال وراثي في عضلة البطين أو متلازمة وراثية في اختلال كهرباء القلب، مشيرا إلى أنه يجب إجراء فحص قلبي شامل لإخوته وأسرته.