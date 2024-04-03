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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على الحجار يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا ضمن مشروع 100 سنة غنا

على الحجار
على الحجار

يحيى الفنان على الحجار حفلا جديد من سلسلة حفلات المشروع الغنائي “100 سنة غنا” وذلك داخل دار الأوبرا يوم 28 إبريل الحالى. 

ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانى القديمة وبعض الأغاني التراثية من زمن الفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الاوبرا.

قال "الحجار" :" لم يواجهني معوقات، وقمنا بعمل عقود جديدة، ولكن واجهني بها بعض الصعوبات وخصوصا أن العقد الجديد هناك بند بضرورة وجود ملكية فكرية للاغاني التي نقدمها لذلك لجأت للأوبرا لانهم يمتلكون حقوق مجموعة كبيرة من الاغاني.


وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.


وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنيةونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أنيخرج للنور قريبا".

الفنان علي الحجار علي الحجار مشروع 100 سنة غنا حفل على الحجار أغاني علي الحجار

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