أحلى واحدة.. ماذا قالت رانيا يوسف عن ابنتها نانسى

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها فى تمثيل ابنتها نانسى ومشاركتها فى مسلسل فوبيا مع الفنانة سوسن بدر.

وقالت رانيا يوسف فى تصريحات تلفزيونية: نانسي بتدرس خارج مصر فاشون ديزاينر وبتنزل مصر اجازات واتعرض عليها دور من الأستاذ رؤوف عبد العزيز، ولما سألتها وافقت وشهادتي مجروحة فيها طبعًا والجمهور بقى يحكم، مضيفة: مين يشهد للعروسة وبالنسبة لي بنتي أحلى واحدة.

وتابعت رانيا يوسف : نانسي حبت التجربة جدًا وعاوزة تمثل وتسيب الدراسة بس أنا رفضت ومكبرتنيش ولا حاجة، والجمهور زي ما حبني وأنا صغيرة يحبني وأنا كبيرة ولو محبنيش هو الخسران.

ويعرض للفنانة رانيا يوسف مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.