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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تسليم وحدات "بديل العشوائيات" بحي الروضة في رأس غارب للمستحقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم عن استكمال تسليم وحدات بديلة (بلوك) للملاك المستحقين في المنطقة العشوائية بالمرحلة الثالثة، بمنطقة حي الروضة في مدينة رأس غارب، في إطار جهود تحقيق حياة كريمة وتوفير سكن لائق للمواطنين.

وأفاد اللواء نديم أنه تم اليوم تسليم (2) بلوك، ليصل بذلك إجمالي عدد المستلمين إلى (138) بلوك للملاك في حي الروضة، وهذا ضمن مرحلة الثالثة من بديل العشوائيات. جاء ذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل ورفع مخلفات عملية إزالة المنازل.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتحقيق حياة كريمة للمواطنين وتوفير سكن لائق لهم. وتعكس جهود السلطات المحلية في رأس غارب التزامها الجاد في معالجة التحديات التي تواجهها المناطق العشوائية، وتوفير بديل مناسب يلبي احتياجات المواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات تسليم الوحدات البديلة في المراحل القادمة، ليتم تحقيق توطين السكان وتوفير بيئة سكنية مستدامة ومناسبة للجميع. يعكس هذا الإنجاز التزام السلطات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين في رأس غارب.

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