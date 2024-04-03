عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: مصر نجحت في مواجهة أزمة النقد الأجنبي والإفراج الفورى عن البضائع

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر التى أكد فيها أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.


كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات بمثابة اشادة مهمة وكبيرة من صندوق النقد الدولي بنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً أن مصر نجحت فى مواجهة أزمة النقد الأجنبي والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.


وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن الرئيس السيسى وضع فى خطابه التاريخى أمام مجلس النواب بعد ادائه اليمين الدستورية وضع خارطة طريق لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة من خلال اعطاء اولوية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة واعطاء أكبر اهتمام أمام القطاع الخاص الوطنى للمساهمة والمشاركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.


وكان ممثل صندوق النقد الدولي قد أشار خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام"  الثلاثاء إلى أنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.


وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.

محمد المنزلاوي أليكس سيجورا مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

ترشيحاتنا

أعمال إسرائيل المشينة.. هذا ما صرحت به وزير ة الخارجية الأسترالية

أكثر من 7 آلاف سجين.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام

ارتفاع أسعار النفط إلى ما دون الـ90 دولارا للبرميل

البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة «ضرورة» للمرحلة الجديدة

مصر تستقبل 66 ألف طن قمح عبر ميناء دمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ