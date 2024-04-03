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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد شائعة انتشاره.. أعراض صادمة لـ جديري الماء

جدري
جدري

جديري الماء هو عدوى فيروسية تسبب الحمى والطفح الجلدي المثير للحكة مع وجود بقع في جميع أنحاء الجسم.

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أعراض جديري الماء

غالبًا ما يبدأ مرض جدري الماء بدون الطفح الجلدي الكلاسيكي، مع حمى أو صداع أو التهاب في الحلق أو آلام في المعدة . 

قد تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام، مع حمى تتراوح بين 101 درجة إلى 102 درجة فهرنهايت (38.3 درجة - 38.8 درجة مئوية).

عادة ما يبدأ الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة على البطن أو الظهر والوجه، ثم ينتشر إلى كل مكان آخر تقريبًا في الجسم، بما في ذلك فروة الرأس والفم والذراعين والساقين والأعضاء التناسلية.

يبدأ الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء صغيرة تشبه البثور أو لدغات الحشرات، تظهر على شكل موجات خلال 2-4 أيام، ثم تتطور إلى بثور رقيقة الجدران مملوءة بالسوائل، تنكسر جدران البثرة، تاركة قروحًا مفتوحة، والتي تتقشر أخيرًا لتصبح قشورًا بنية جافة.

جديري جديري الماء أعراض جديري الماء فيروسية صداع

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