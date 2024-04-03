أمين حركة الجهاد الإسلامي يطالب بوحدة المقاومة لمواجهة الاحتلال وعدم تفتيت المنطقة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن أبناء غزة يقفون بصمودٍ أسطوري في مواجهة قوى الشر المتمثلة بكيان الاحتلال وداعمته الولايات المتحدة وحلفائها

وقال في تصريحات له : رغم الحصار والجوع اكتشفنا أنّ إخواننا العرب والمسلمين لا يستطيعون تقديم حتى شربة ماء للعطشى

وأضاف : نطالب إخواننا العرب بأن يعاملونا كما يعاملون "إسرائيل" لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء

وأردف : المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة

وشدد علي التمسك بوحدة المقاومة ووحدة ساحاتها في مواجهة مشروع تفتيت المنطقة لصالح المشروع الصهيوني

وزاد : بعد معركة طوفان الأقصى ما زلنا في منتصف المعركة وعلينا جميعاً بذل كل ما باستطاعتنا لدعم فلسطين.

كما اثني على دعم إيران للمقاومة وشعبها وسعيها لتعزيز قوة المقاومة وإسنادها ونسجل دورها التاريخي في دعم المقاومة