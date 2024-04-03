إزالة 495 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

أكدت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٤٩٥) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال شهر مارس ٢٠٢٤م بواقع عدد (٥٧) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٥) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٤٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٦) إعلانات بمدينة القنايات وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (٢٩) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد(١٠) إعلانات بمدينة القرين وعدد (٥٦) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و عدد (٥٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (١٣) إعلان بحى أول الزقازيق ( ٦٥) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٤٧) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد ( ١٨) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد (١٠) إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد وعدد (٧٣) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.