عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 495 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

أكدت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٤٩٥) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال شهر مارس ٢٠٢٤م بواقع عدد (٥٧) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٥) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٤٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٦) إعلانات بمدينة القنايات وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (٢٩) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد(١٠) إعلانات بمدينة القرين وعدد (٥٦) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و عدد (٥٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (١٣) إعلان بحى أول الزقازيق ( ٦٥) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٤٧) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد ( ١٨) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد (١٠) إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد وعدد (٧٣) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

ضبط طن لحوم ودواجن مخالفة خلال حملات رقابية بالشرقية

شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

ازالة الاعلانات الحملات التفتيشية التطوير والتجميل الشرقية الزقازيق الشوارع والميادين العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

ترشيحاتنا

ليس كما يفهمه الكثيرون.. شيخ الأزهر يوضح معنى "الضار النافع"

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

أخبار التوك شو| مصير حكومة مدبولي.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم مع اقتراب العيد

دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان.. الإفتاء: الرسول كان يردد 7 كلمات

تصريحات جريئة.. مسلم يفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطوبته وحضانة نجله في حال زواج طليقته| إليك التفاصيل

45 مليون دولار حزمة جديدة لمساعدة طلاب الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

الكهرباء هتقطع في العيد؟| مفاجآت حول جدول تخفيف الأحمال بعد رمضان

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ