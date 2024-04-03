لجين عمران : أشمئز أمام أي تهديد لصحتي النفسية

أكدت الإعلامية لجين عمران، أنها تحب المفاجآت وتحب العطاء، مشددة على أن المفاجأة بها كمية كبيرة من المساعدة، موضحة أن مفاجأة أهلها لها هي الأفضل من وجهة نظرها.

وشددت "لجين عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنها تعرضت لمفاجأة كبيرة من خلال تسليم وحدة سكنية ثم مفاجأتها بوجود أهلها في هذه الشقة يوم عيد الميلاد، موضحة أن الشركة المطورة كانت تعي علاقتها بأهلها.

وأوضحت لجين عمران، أن بالنسبة لها وضعها النفسي قبل البدء في تقديم البرنامج هو الأمر المهم الأكبر بالنسبة لها، مشددة على أنها غير مجبرة على تقديم البرنامج مع مقدم برامج لا ترتاح للعمل معه، وهي غير مضطرة، مشيرة إلى أنه عند تهديد صحتها النفسية تشعر بالاشمئزاز والانزعاج.