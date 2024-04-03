مؤسس المطبخ المركزي العالمي يوجه رسالة لإسرائيل: دعوا الناس يأكلون

في مقالة مؤثرة دعا الشيف الشهير ومؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، إسرائيل إلى إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية في الأزمة المستمرة في غزة. يسلط أندريس، وهو شخصية إنسانية معروفة بجهوده في الإغاثة في حالات الكوارث في جميع أنحاء العالم، الضوء على الخسارة المأساوية لسبعة من عمال الإغاثة من منظمته في غارة أخيرة في غزة، مؤكدا على تفانيهم في خدمة الآخرين في أصعب الظروف.

يؤكد المقال الذي نشرته نيويورك تايمز، الذي صاغه أندريس نفسه، على الاعتقاد الأساسي بأن الغذاء هو حق إنساني عالمي، يتجاوز حدود الجنسية أو الدين أو الانتماء السياسي. يروي أندريس الجهود المكثفة التي بذلها المطبخ المركزي العالمي لتوفير وجبات الطعام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 1.75 مليون وجبة ساخنة يتم تقديمها في جميع أنحاء إسرائيل. وشدد على أهمية الحفاظ على التواصل مع السلطات الإسرائيلية والعمل بشكل وثيق أيضًا مع قادة المجتمع المحلي في غزة لضمان توصيل المساعدات.

وسط تصاعد التوترات، وجه أندريس نداءً صادقًا إلى القيادة الإسرائيلية لدعم المبادئ الإنسانية، وحث على إنهاء الحصار المفروض على الغذاء والدواء ووقف الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة. ويؤكد أن مثل هذه الأعمال لا تعكس قيم الشعب الإسرائيلي، داعيا إلى تجديد الالتزام بالسلام والرحمة.

وينتقد أندريس كذلك تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الخسائر في صفوف عمال الإغاثة هي نتيجة حتمية للحرب، بحجة أن مثل هذه الحوادث هي نتيجة مباشرة للسياسات التي تقيد المساعدات الأساسية للسكان الضعفاء. ويدعو إلى إجراء تحقيق شامل في الظروف المحيطة بوفاة موظفي المطبخ المركزي العالمي، مشددًا على المساءلة على جميع مستويات القيادة.

في الختام، يستحضر أندريس التراث الثقافي المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، مشددًا على رمزية الطعام كرمز للأمل والإنسانية. وهو يناشد الحكومة الإسرائيلية إظهار القوة من خلال التعاطف والكرم، وخاصة في مواجهة الشدائد.