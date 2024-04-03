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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مكالمة نتنياهو..

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

سوناك ونتنياهو
سوناك ونتنياهو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.

 

وقال سوناك في تصريحات لصحيفة ذا صن، إنه قال لـ نتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية، لافتا إلى أنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

 

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه تحدثت مع نتنياهو أمس وأخبره أن الوضع في قطاع غزة أصبح لا يطاق بشكل كبير، ويتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث من استهداف القافلة الإغاثية التابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة.

 

وأضاف سوناك لصحيفة ذا صن، أن استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث، وهناك أسئلة تحتاج لإجابات من إسرائيل.

 

ولفت رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لندن لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة يتم الألتزام به، وهناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتباعها.

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