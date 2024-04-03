مسلسل العتاولة الحلقة 24.. عيسى الوزان ينتقم من أحمد عبد اللاه

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث السريعة والمثيرة بين نصار وفريدة سيف النصر وزينة.

وبدأت الحلقة بانتقام عيسي الوزان من البنى والذى يجسد شخصيته أحمد عبد اللاه بسبب تعاونه مع نصار وسرقة هاتفه الخاص به والمدون عليه دليل إدانة زينة.

كما شهدت الحلقة أيضا انتقام سترة من حنة ووالدتها وقامت بطردهما من منزل نصار فيما دار خلاف بين نصار ووالدته بسبب حنة.





وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.