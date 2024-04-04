اتجوزت ميكا صالونات.. مسلم يُفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطبته

أطلق مطرب المهرجانات مسلم، عددا كبيرا من التصريحات النارية خلال استضافته في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "النهار".

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس وأسرار لقاء مطرب المهرجانات مسلم ببرنامج أسرار، وعن سبب طلاقه من ميكا البغدادي.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

ونكشف في الفيديو جراف التالي كواليس وأسرار لقاء مطرب المهرجانات مسلم ببرنامج أسرار، وعن سبب طلاقه من ميكا البغدادي بعد زواج دام عاماً ونصف العام، وسبب خطوبته بعد فترة قصيرة من طلاقه، ثم فسخ هذه الخطوبة، ليفجّر مفاجأة جديدة ويؤكد عودته الى خطيبته وأسباب عدم إعلان العودة.