مؤقتا| أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على لوتون تاون

نجح فريق أرسنال في الفوز على لوتون تاون بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ضد لوتون تاون

جاء هدفا فريق أرسنال عن طريق مارتين أوديجارد، ودايكي هاشيوكا في مرماه في الدقيقتين 24، و44.

ترتيب الدورى الإنجليزى

بهذه النتيجة يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذى يلتقى غدا مع شيفيلد يونايتد، وجاءت نقاط أرسنال من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 72 هدفًا وتلقي 24.

بينما يتواجد فريق لوتون تاون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 19 لقاء وتسجيل 43 هدفًا وتلقى 64.

تشكيل الفريقين

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة لوتون تاون، المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أرتيتا بثلاثي هجومي، مكون من: لياندرو تروسارد وكاي هافيرتز ورييس نيلسون، بينما استبعد بوكايو ساكا من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال كاملا، كالآتي:

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع

زينتشينكو - جابرييل - بن وايت - ويليام ساليبا

خط الوسط

توماس بارتي - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز -

خط الهجوم

إميل سميث رو - لياندرو تروسارد - رييس نيلسون.

وعلى الجانب الآخر، يمثل لوتون في المباراة الليلة، الأسماء التالية:

حراسة المرمي: كامنسكي

خط الدفاع

دايكي هاشيوكا - تيدين منجي - كابوري - تاونسند

خط الوسط

باركلي - كلارك - بيلي رودوك

خط الهجوم

أونيدينما - دوجاتي - موريس.