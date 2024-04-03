عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤقتا| أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على لوتون تاون

أرسنال
أرسنال

نجح فريق أرسنال في الفوز على لوتون تاون بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ضد لوتون تاون

جاء هدفا فريق أرسنال عن طريق مارتين أوديجارد، ودايكي هاشيوكا في مرماه في الدقيقتين 24، و44.

ترتيب الدورى الإنجليزى

بهذه النتيجة يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذى يلتقى غدا مع شيفيلد يونايتد، وجاءت نقاط أرسنال من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 72 هدفًا وتلقي 24.

بينما يتواجد فريق لوتون تاون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 19 لقاء وتسجيل 43 هدفًا وتلقى 64.

تشكيل الفريقين

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة لوتون تاون، المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أرتيتا بثلاثي هجومي، مكون من: لياندرو تروسارد وكاي هافيرتز ورييس نيلسون، بينما استبعد بوكايو ساكا من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال كاملا، كالآتي:

حراسة المرمي: ديفيد رايا 

خط الدفاع

 زينتشينكو - جابرييل - بن وايت - ويليام ساليبا 

خط الوسط

توماس بارتي - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز - 

خط الهجوم

إميل سميث رو - لياندرو تروسارد - رييس نيلسون.

وعلى الجانب الآخر، يمثل لوتون في المباراة الليلة، الأسماء التالية:

حراسة المرمي: كامنسكي

خط الدفاع

دايكي هاشيوكا - تيدين منجي - كابوري - تاونسند 

خط الوسط

 باركلي - كلارك - بيلي رودوك 

خط الهجوم

 أونيدينما - دوجاتي - موريس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على زد بهدف نظيف بالشوط الأول

في تشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية لتطوير هيئة إستاد القاهرة

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على كونيا سبور بثلاثية في الدوري التركي

فناربخشة يواصل مطاردة جالطة سراي في سباق الدوري التركي بالفوز على أضنة

تريزيجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ طرابزون سبور في مرمى كونيا بالدوري التركي

مفاجآت في تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

بلع لسانه| الاتحاد المصراتي الليبي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه

سوء السلوك| الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لكومباني مدرب بيرنلي

ترشيحاتنا

نجاة أسرة من حريق التهم شقة سكنية في الصف

حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية |تفاصيل

خلال إفطار المحبة الرمضاني.. أئمة الأزهر يصلون المغرب في الكنيسة الأسقفية| صور

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

شاهد.. حريق يلتهم عددا من النخيل والأشجار بحلوان | صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فساتين عادية.. مي عمر بإطلالات تثير الجدل في رمضان

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ