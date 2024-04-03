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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم الإسرائيلي.. إجراء عاجل من منظمة المطبخ العالمي بشأن المساعدات لغزة

المساعدات بحرا إلى
المساعدات بحرا إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، أن سفينه تحمل ما يقرب من 332 طنا من المساعدات الإنسانية غادرت غزة دون تفريغ معظم حمولتها.

وقال ثيودوروس جوتسيس، المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، في بيان له، إن ذلك جاء بسبب الهجوم الإسرائيلي على موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي ما أدي إلى مقتل 7 أشخاص.

وأضاف جوتسيس، أن السفينة التي نظمتها منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الربحية، أبحرت عائدة إلى قبرص في أعقاب الغارة التي وقعت يوم الاثنين والتي أسفرت عن مقتل 7 من موظفي المنظمة.

وأشار جوتسيس إلى أنه بعد تفريغ بعض البضائع يوم الاثنين، كان العمال يعتزمون تفريغ 240 طنا أخرى من المساعدات، ولكن بعد الضربة، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي وقفًا فوريًا لعمليات التفريغ وإعادة السفينة.

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