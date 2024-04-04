شبانة يفجرها: نادٍ سعودي يتفاوض مع نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة على تفاوض نادٍ سعودي مع نجم الاهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شبانة: معلول يتفاوض مع ناد سعودي.

كشف الإعلامي هاني حتحوت، غيابات النادي الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا في إياب ربع النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك عدد كبير من لاعبي الأهلي تأكد غيابهم عن مواجهة سيمبا التنزاني، بسبب الإصابات وهم محمد الشناوي وإمام عاشور المصابان بخلع في الكتف، بجانب أليو ديانج بسبب غضروف الركبة وياسر إبراهيم نتيجة تمزق العضلة الخلفية.

وتابع هاني حتحوت، أن محمد الشناوي شارك في تدريبات الفريق، مؤكداً أنه لن يشارك في مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا وأيضا في لقاء الزمالك في الدوري.