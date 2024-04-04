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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات النمو الاقتصادي في أمريكا‎

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، بحسب "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 15 سنتاً أو 0.2% إلى 85.59 دولار للبرميل.

وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الأول.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قد تمتد لتشمل إيران، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج، وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.

وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أيضا حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وأوضح روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى "يو.إس بنك" أن التعليقات إيجابية بالنسبة للنفط لأنها تعكس نمواً اقتصادياً قوياً في الولايات المتحدة.

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