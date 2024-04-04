شريف إكرامي: علاقتي بإمام عاشور متسمحش أنصحه.. ومحمد الشناوي حارس مصر الأول

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات حارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إكرامي: علاقتي بإمام عاشور متسمحش إني انصحه ومحمد الشناوي حارس مصر الأول ونفسي علاقة شيكابالا بجمهور الأهلي تبقى أحسن.

وأضاف : لم أتناقش حتى الآن فى ملف التجديد مع بيراميدز، خاصة أن تعاقدي مستمر حتى 2025.

وكان قد أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي تذاع حلقاته، خلال شهر رمضان.

‏وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «معرفش حد من صناع أو كاست مسلسل أعلي نسبة مشاهدة لكن بحييهم على الفكرة وتسليط الضوء على خطورة استخدام التيك توك على أولادنا لدرجة الهوس بهدف أما الشهرة والترند أو المكسب المادي السهل والسريع.. اتمني يكون في مزيد من الأعمال تعلي من وعي ولادنا وتعالج مشكلاتنا قبل فوات الأوان».

وتابع: «بصراحة بشوف أن التيك توك من أكتر «الأبلكيشنز» التي يساء استخدامها في مصر».