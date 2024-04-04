عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال: تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بعد اجتماع تقييم أمني لأوضاع المنطقة

صدى البلد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي،  تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع في المنطقة حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

تجاوزت 33 ألف شهيد.. صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان بعد 6 مجازر جديدة

منذ أكتوبر الماضي.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت صحة غزة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75668 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

الاحتلال إسرائيل غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

300 جنيه في يوم|قفزة غير متوقعة لأسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة سيمبا

لماذا تقول دعاء اللهم إنك عفو في ليلة القدر؟.. الإفتاء: يجلب 10 أرزاق

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 أبريل 2024

دعاء النبي فى صلاة التهجد.. ردده لآخر ليلة برمضان لتفوز بليلة القدر

مصرع خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجمات إرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بوصولها إلى 120 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم بسبب تراجع الدواجن

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ