جيش الاحتلال: تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بعد اجتماع تقييم أمني لأوضاع المنطقة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع في المنطقة حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت صحة غزة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75668 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.