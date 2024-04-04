حملات توعوية بيئية في مدينة القصير بعد رصد قرش الماكو بمياه الغردقة

شارك مكتب مدينة القصير بالبحر الأحمر، التابع لمحمية الجزر الشمالية الطبيعية، في حملات توعية بيئية تهدف إلى حماية وصون الموارد الطبيعية البحرية، وذلك عقب رصد ظهور قرش الماكو في مياه الغردقة.

يأتي هذا التدخل تزامنًا مع تصنيف المنظمة الدولية لصون وحماية الحياة الطبيعية (IUCN) قرش الماكو كنوع مهدد بالانقراض.

ودعا مسؤولو مكتب المحميات بمدينة القصير إلى ضرورة التواصل الفوري في حال رصد أي تغير في سلوكية أسماك القرش، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء دراسات ميدانية معمقة حول قرش الماكو.

وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية كثروة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأكد المسؤولون على الضرورة الملحة لتكثيف التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركات والكيانات السياحية لحماية الحياة البحرية في البحر الأحمر.

ويعتبر قرش الماكو، الذي يعيش في المياه الاستوائية ويتواجد بكثافة في المحيط الهادئ والأطلسي والهندي وفي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، من أسرع الأسماك القرشية حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 74 كيلومترًا في الساعة.

وفي هذا السياق، يأتي دور الحملات البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على محيط البحر الأحمر وتنوع الكائنات البحرية، وذلك لضمان استمرارية هذا النظام البيئي الهام والحيوي للإنسان والحيوان على حد سواء.