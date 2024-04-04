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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسكو: الغرب يشن حربا هجينة ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين

وزير خارجية روسيا
وزير خارجية روسيا

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن الغرب يشن حربا هجينة ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال لافروف:" عودة القرم إلى الأراضي الروسية كان نتيجة الانقلاب غير الشرعي  في أوكرانيا".


وفي سياق متصل، نفى مصدر حكومي فرنسي لفرانس برس أن يكون وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو احتمال إجراء "حوار" مع موسكو بشأن أوكرانيا.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن وزير الدفاع سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، إمكانية إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

 

وقالت الوزارة: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا. ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة إسطنبول للسلام"، من دون أن تخوض في التفاصيل.
 

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