مستعدون لأي مواجهة.. عين حمراء من روسيا لحلف الناتو

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مواصلة الناتو اخفاقاته بهدف هزيمة روسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تفاقم الوضع الأمني في العالم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الروسية:" قدراتنا الأمنية والدفاعية مضمونة بشكل كبير ومستعدون لأي مواجهة مع الناتو في حال تطورت الأحداث".

ومن جانبه قال ينس ستولتنبرج الامين العام للناتو،:" أمريكا الشمالية تحتاج أيضا إلى أوروبا لأمنها".

وأضاف :" الحلفاء الأوروبيون يضاعفون قوة أمريكا من خلال الجيوش العالمية والمخابرات والنفوذ الدبلوماسي"، مضيفا: أصبح لدى الولايات المتحدة أصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة كبرى أخرى بسبب الناتو".