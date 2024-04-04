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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكاء اصطناعي.. أوكرانيا تستخدم تقنيات جديدة ضد أهداف داخل روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الذكاء الاصطناعي يدخل الحرب.. أوكرانيا تستخدم تقنيات جديدة ضد أهداف داخل روسيا ".

 

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وقال التقرير: "تقلبات الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها لا تنتهي، فرغم التقدم الميداني النسبي للجانب الروسي على حساب نظيره الأوكراني فإن سلاح الطائرات المسيرة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدو على وشك تغيير مفردات المعادلة".

 

وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية كرست أوكرانيا مواردها لتطوير التكنولوجيا والتصنيع المحلي لدعم الطائرات من دون طيار بالذكاء الاصطناعي بغرض تعطيل موارد الطاقة الروسية ويبدو أن تلك المحاولات بدأت تؤتي ثمارها".

 

وتابع: "أحدث الهجمات التي نفذها هذا السلاح الذكي استهدفت مصفاة للنفط تعد واحدة من أكبر 5 محطات للطاقة في روسيا وتقع في منطقة تترستان أي على بعد أكثر من 700 ميل من الحدود الروسية الأوكرانية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في ذلك الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حريق في وحدة التكرير الرئيسية وفق ما نقله عسكريين روس".

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