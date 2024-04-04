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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تواصل استعداداتها لتنفيذ مشروع صقر 129 لمواجهة الأزمات والكوارث

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقدت محافظة البحر الأحمر الاجتماع التنيبقي الثالث، برئاسة كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة بمشاركة الإدارة العامة للأزمات والسيطرة وجميع الجهات المشاركة من المدن والمديريات بهدف الاستعداد لتنظيم مشروع التدريب العملي صقر 129 لمواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 21 _ 23 أبريل الجاري.

 

 

وخلال الاجتماع تم عرض سيناريو الأزمة وما سيتم تنفيذه خلال التدريب المشترك صقر 129 بحضور محافظ البحر الأحمر حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحديد جميع متطلباتهم والاستعدادات الخاصة بكل جهة حتي يتم تحقيق الهدف المنشود ونجاح التدريب على الوجه الأكمل.

 

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد بين جميع الجهات المشاركة في التدريب العملى أو الكوادر البشرية للظهور بشكل حضارى ومشرف وراق مع الاستعانة بالدروس المستفادة من سيناريوهات العمل السابقة ومراجعتها بشكل دقيق ومحكم لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور بها.

 

وشدد السكرتير المساعد على ضرورة عمل خطة زمنية للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمعسكر الإيواء بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وكافة الجهات المعنية المسؤولة عن تجهيز المعسكر، مشيرًا إلى أهمية استثمار الأفكار الإبداعية والابتكارية لإنجاح فعاليات المشروع التدريبى صقر 129 على الوجه الأكمل، مؤكدًا على ضرورة تنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث، موجها بضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات مع التأكيد على تدقيق كافة البيانات وتوحيدها على مستوى الجهات المشاركة مع توضيح التزامات كل جهة.

 

وأوضح نادى نصيف مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن تلك التدريبات تأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الكوارث وقت حدوثها وتقليل الخسائر البشرية والمادية والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أو العاملين خلال عمليات التدريب حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان.

 

 

 

 

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