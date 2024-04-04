تكريم المتميزين بالهيئة التعليمية لمدينة الغردقة

كرم اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم بمكتبه الطلاب والمدرسين ومديري المدارس من أبناء المدينة والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الانشطة المختلفة، بناءا علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بتشجيع النماذج المتميزة وتحفيزهم علي الاستمرار في التميز.

أكد رئيس المدينة على اهمية دعم ورعاية الانشطة الطلابية والتي تساهم في اخراج مواهب ومبدعين في المجالات المختلفة وذلك بجانب التفوق الدراسي

هنأ حماية أبنائنا الطلاب وهم الطالبة هاجر عبيد أبو الحسن بمدرسة النور للمكفوفين ، والطالبة فريدة اسلام وذلك لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية .

كما هنأ مدرسي ومديري المدارس لحصول مدارسهم على مراكز متقدمة في الانشطة المختلفة على مستوى الجمهورية مثمنا جهودهم المبذولة في دعم أبنائنا الطلاب و العملية التعليمية تحت القيادة المتميزة متمثلة في مدير مديرية البحر الأحمر والعاملين بها و الادارة التعليمية بالغردقة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس المدينة شهادات تقدير للطلاب والمدرسين ومديري المدارس المتميزين والحاصلين على مركز متقدمة على مستوى الجمهورية معربا عن فخره واعتزازه ودعمه الكامل للمتميزين والموهبين من أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

حضر التكريم الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر و مصطفى عبده وكيل المديرية وأحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالبحر الأحمر