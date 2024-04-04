عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المتميزين بالهيئة التعليمية لمدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كرم اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم بمكتبه الطلاب والمدرسين ومديري المدارس من أبناء المدينة والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الانشطة المختلفة، بناءا علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بتشجيع النماذج المتميزة وتحفيزهم علي الاستمرار في التميز.

أكد رئيس المدينة على اهمية دعم ورعاية الانشطة الطلابية والتي تساهم في اخراج مواهب ومبدعين في المجالات المختلفة وذلك بجانب التفوق الدراسي

هنأ حماية أبنائنا الطلاب وهم الطالبة هاجر عبيد أبو الحسن بمدرسة النور للمكفوفين ، والطالبة فريدة اسلام  وذلك لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية .

كما هنأ مدرسي ومديري المدارس لحصول مدارسهم على مراكز متقدمة في الانشطة المختلفة على مستوى الجمهورية مثمنا جهودهم المبذولة في دعم أبنائنا الطلاب و العملية التعليمية تحت القيادة المتميزة متمثلة في مدير مديرية البحر الأحمر والعاملين بها و الادارة التعليمية بالغردقة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس المدينة شهادات تقدير للطلاب والمدرسين ومديري المدارس المتميزين والحاصلين على مركز متقدمة على مستوى الجمهورية معربا عن فخره واعتزازه ودعمه الكامل للمتميزين والموهبين من أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

حضر التكريم الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر و مصطفى عبده وكيل المديرية وأحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالبحر الأحمر

الأنشطة المختلفة الانشطة الطلابية البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى تكريم المتميزين رئيس مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

زكاة الفطر .. قيمتها وآخر موعد لإخراجها؟ وهل نقود أم طعام؟

5 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

يستخرجون المعادن من الجبل .. الداخلية تداهم مسبك ذهب في أسوان

اعتدى عليها لخلافه مع زوجها.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتسبب في إجهاض سيدة بولاق

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ