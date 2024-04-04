5800 جنيه.. انخفاض كبير في سعر طن حديد عز للمرة الثانية

أعلنت شركة حديد عز اليوم انخفاضًا كبيرًا في أسعارها لحديد التسليح بلغ 5800 جنيه للطن، ليصل السعر إلى 40700 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

ويصل إجمالي الخفض في أسعار حديد التسليح منذ نهاية فبراير الماضي 12،820 جنيه للطن، حيث كان السعر 53،520 جنيه، قبل أن تم تخفيضه إلى 46.500 جنيه، ثم الآن إلى 40،700 جنيه بنسبة خفض إجمالية تصل إلى 24%.

وأعلنت حديد عز انخفاض بلغ 8620 جنيها في أسعار مسطحات الصلب؛ ليصل سعر الطن إلى 41700 جنيه (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع)، وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال أقل من ستة أسابيع إلى 15،640 جنيه للطن وبنسبة 27%.