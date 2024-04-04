عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

الأقصى
الأقصى

عندما بدأ المتحدث باسم حماس «أبو عبيدة» خطابه  عن مرور 100 يوم على الحرب في غزة، غاب عن العناوين الرئيسية إعلان محير ولكنه مثير للدهشة.. وسرد دوافع المذبحـ ـة التي ارتكبتها الجماعة الفلسطينية في 7 أكتوبر في إسرائيل، واتهم اليهود "بجلب الأبقار الحمراء" إلى الأراضي المقدسة.

ما هي الأبقار الحمراء؟

والأبقار التي كان يتحدث عنها هي عجول حمراء ترعى الآن في مكان آمن وغير مُعلن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل..ويعتقد بعض اليهود والمسيحيين أنهم المفتاح لإعادة بناء الهيكل اليهودي الذي كان قائمًا في القدس، ولدعوة المسيح.

لفهم الأمر، يجب العودة إلى ما يقرب من 2000 عام في تاريخ الشرق الأوسط المضطرب، عندما دمّر الرومان القدماء آخر معبد في القدس.. ولإعادة بنائها، يشير المؤمنون إلى سفر العدد في الكتاب المقدس، الذي يأمر الإسرائيليين بتقديم "بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها". ويصرون على أنه فقط من خلال هذه التقدمة يمكن للهيكل أن يقوم مرة أخرى. 

txt

رعب في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية.. قرار عاجل من جيش الاحتلال

txt

حرب واسعة النطاق.. توجيه عاجل من إسرائيل إلى شركات الاتصالات في الشمال

من تكساس إلى الضفة الغربية

كان لـ يتسحاق مامو، من أوفني القدس، دور فعال في جلب العجول إلى الأراضي المقدسة، وهي مجموعة مُلتزمة برؤية معبد جديد يتم بناؤه في مدينة القدس القديمة.

وقال لشبكة سي بي إس نيوز: "يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان لديهم أي شعر أبيض أو أسود"، موضحًا أن أي شعر غير أحمر من شأنه أن يحرم الأبقار من أداء دورها المُتنبأ به.

العجول الحمراء، التي جلبها يتسحاق مامو من أوفني القدس إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهي مجموعة ملتزمة برؤية معبد يهودي جديد يتم بناؤه في البلدة القديمة بالقدس، تظهر في مستوطنته في الضفة الغربية.

استغرق العثور على العجول الحمراء سنوات.. لم يقد هذا البحث مامو إلى مربي الماشية اليهود، بل إلى مربي الماشية المسيحيين على بُعد آلاف الأميال. وقال "بعد بحث طويل عثرنا عليها في تكساس". 

وقال مامو، إنه من أجل تجاوز القوانين الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت والتي تحظر تصدير الماشية الأمريكية إلى إسرائيل، تم تصنيف العجول على أنها حيوانات أليفة. وأضاف أنه بالنسبة لأولئك الذين يتبعون وصايا الكتاب المقدس، فإن الأبقار ليست مادة للضحك.

ولكن على الرغم من تصنيفها كحيوانات أليفة، لا توجد خطط للسماح للعجول الحمراء بأن تعيش حياة سعيدة طويلة.. وينتظرهم مذبح أبيض ضخم، حيث سيتم حرقها على قطعة أرض تطل على جبل الزيتون في القدس. وقال مامو إن المراسم يجب أن تتم بالنظر مباشرة إلى المكان الذي كان يوجد فيه الهيكل الثاني القديم، حتى دمره الرومان في عام 70.

مكان الهيكل

وما لم يذكره مامو هو ما يقف في مكان الهيكل الآن: قبة الصخرة والمسجد الأقصى ، وهما من أقدس الأماكن في الإسلام. واليوم، يمنع الحراس الكل إلا للمسلمين بالدخول إلى المجمع.. لكن هذا لم يمنع الناشطين اليهود، مثل ميليسا جين كرونفيلد، من قيادة مجموعات في جبل الهيكل خمسة أيام كل أسبوع.

وقالت: "هناك إله حقيقي واحد، وقد بدأ الأمر هنا"، وتم بناء الهيكل الأول، أو معبد سليمان، في عام 957 قبل الميلاد. كان الهيكل الثاني، أو معبد هيرودس، نسخة أعيد بناؤها من الهيكل الأول، الذي بني في القرن السادس قبل الميلاد، وفقا للكتاب المقدس.

اندلاع الحرب

لكن من المعروف أن بناء الهيكل الثالث هو الذي سيجلب الحرب وسيزعزع استقرار الشرق الأوسط. وأن إزالة المسجد الأقصى أو قبة الصخرة بحثا عن الهيكل أمر لا يمكن تصوره.

وفي التجمع الوطني للصلاة والتوبة الذي عقد مؤخراً في واشنطن العاصمة، تحدث مامو عن بقراته وعن آماله في بناء معبد يهودي ثالث. 

وقد دعا إلى عقد هذا التجمع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الذي ألقى صلاة رئيسية أمام حشد من القادة الإنجيليين وأعضاء الكونجرس. يعتقد العديد من الإنجيليين الأمريكيين أن العجول الحمراء ستبشر بالمجيء الثاني للمسيح.. وتابع مامو إن العجول تحتاج فقط إلى اجتياز اختبار نقاء نهائي.

الأراضي المقدسة الاحتلال التهديدات الجماعة الفلسطينية الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

زكاة الفطر .. قيمتها وآخر موعد لإخراجها؟ وهل نقود أم طعام؟

5 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

يستخرجون المعادن من الجبل .. الداخلية تداهم مسبك ذهب في أسوان

اعتدى عليها لخلافه مع زوجها.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتسبب في إجهاض سيدة بولاق

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ