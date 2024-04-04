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الإشراف العام
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خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

نهى عابدين
نهى عابدين

"نجوم رمضان" سلسلة آراء ترصد أبرز الفنانين الذين تألقوا في الدراما الرمضانية هذا العام، واستطاعوا لفت أنظار المشاهدين بأدائهم المميز لشخصياتهم في أعمالهم الفنية هذا العام، بغض النظر عن نجاح العمل نفسه من عدمه جماهيريا أو نقديا.

من أبرز هؤلاء الفنانين الذين حصدوا تقريبا إعجاب الجميع، نقادا ومشاهدين، الفنانة نهى عابدين، التي تجسد شخصية "ديحة" في مسلسل "العتاولة" بشكل مميز.

 هذه الفتاة التي تعيش قصة حب من طرف واحد، مع "خضر"، لص يلعب دوره طارق لطفي، الذي لا يبادلها نفس الشعور، ورغم ذلك حملت منه دون زواج، ولم تفقد أملها أبدا في حبه لها وزواجه منها.

نهى عابدين وطارق لطفي في “العتاولة”

شخصية صعبة ومركبة، بمشاعر متباينة، نجحت نهى عابدين في أدائها، وبدت مسيطرة على أبعاد شخصيتها وأحوالها، لم تخرج عنها لحظة واحدة، ولم تفقد تصديقها للشخصية التي تجسدها، فوصلت إلى عقول وقلوب متابعيها، فأحبها البعض، وتعاطف معها البعض الآخر، وتأثر بها البعض الأخير.

 نجحت نهى عابدين ببساطة لافتة في التعبير عن دواخلها النفسية لشخصية “ديحة” التي تجسدها، بحيث لم يستطع أحد أن يكره شخصيتها، حتى وإن استحقت الكره كأي فتاة تسلم جسدها بناء على قرار قلبها فقط، لكن الغريب أن كثيرين من المتابعين تمنوا أن يحبهم شريكهم نفس حب "ديحة" لـ "خضر"، الفتاة التي تعطي كل شيء دون أن تحصل على أي شيء، فخطفت ومست قلوب الناس، على طريقة "روقة" التي جسدتها الفنانة المعتزلة نورا أمام “كمال” أو نور الشريف في فيلم "العار"، بحيث شكلت “ديحة وخضر” الثنائي العصري من “روقة وكمال”. 

نهى عابدين في مشهد من "العتاولة"

لقد خرجت نهى عابدين بشخصية "ديحة" بره الصندوق تماما، لتجسد شخصية الأنثى العاشقة بقلبها، دون قلبها، كما يجب أن تكون، واستطاعت أن تضيف بعدا إنسانيا خاصا لشخصيتها في العمل، مما أثرى النسيج الدرامي للمسلسل ككل، لتعيد نهى عابدين التأكيد للجميع من خلال هذا الدور اللافت أننا أمام ممثلة موهوبة، ومعجونة فن.. ممثلة من طراز فريد، تتمتع بشخصية وكاريزما خاصة، وقادرة على تجسيد كل الأدوار باتزان وبساطة واحتراف.

تشارك نهى عابدين في بطولة "العتاولة" أمام أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب وزينة وفريدة سيف النصر، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

نهى عابدين الفنانة نهى عابدين ديحة العتاولة طارق لطفي

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