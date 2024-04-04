لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

رومي القحطاني.. أثارت عارضة الأزياء السعودية جدلا واسعا بإعلانها أنها أول فتاة سعودية يتم ترشيحها لمسابقة ملكة جمال الكون، لتبدأ بعدها موجة من الانتقادات ضدها، مما دفع منظمة ملكة جمال الكون للرد على تصريحها.

حقيقة ترشح سعودية لملكة جمال الكون

وصل الجدل بشأن رومي القحطاني إلى المنظمة العالمية، والتي أصدرت رد رسمي، توضح فيه حقيقة مشاركتها او قبولها، ونفت منظمة ملكة جمال الكون التقارير التي تفيد بأن السعودية تستعد للمشاركة لأول مرة.

ووفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” جاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمسابقة الجمال المستمرة منذ فترة طويلة: "نود أن نشير بشكل قاطع إلى أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار في المملكة العربية السعودية، وأن أي ادعاءات من هذا القبيل كاذبة ومضللة".

وتابع البيان: “إن اختيار المتسابقات لتمثيل بلدانهن في مسابقة ملكة جمال الكون هو عملية صارمة تلتزم بشكل صارم بسياساتنا وإرشاداتنا. ويتم اختيار كل دولة وفقًا للمعايير واللوائح المعمول بها، مما يضمن العدالة والشفافية في اختيار المتسابقات”.

ويستكمل البيان: "على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد بعد مشاركتها بشكل كامل هذا العام، إلا أننا نخضع حاليًا لعملية تدقيق صارمة لتأهيل مرشح محتمل للحصول على الامتياز وتعيين مدير وطني ليمثله".

وأضاف البيان: “لن تتاح للمملكة العربية السعودية هذه الفرصة للانضمام إلى المسابقة المرموقة حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة الموافقة لدينا”.

جدل رومي القحطاني

وفي الشهر الماضي، أعلنت ملكة الجمال رومي القحطاني عبر حسابها على موقع إنستجرام، أنها ستكون الممثلة الأولى للسعودية في مسابقة ملكة جمال الكون.

ونشرت القحطاني صورة لها مع العلم السعودي ووشاح كتب عليه "ملكة جمال الكون السعودية" قائلة: "تشرفت بالمشاركة في ملكة جمال الكون 2024. هذه أول مشاركة للسعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

وتصدر هذا المنشور عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، حيث قال الكثيرون إن الأخبار كانت خطوة أخرى إلى الأمام في المشهد الاجتماعي والثقافي المتغير في المملكة العربية السعودية.

وفي صفحتها الشخصية على إنسجرام، تدعي القحطاني أيضًا أنها الفائزة بألقاب جمال أخرى بما في ذلك ملكة جمال المملكة العربية السعودية، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال المرأة السعودية، وملكة جمال أوروبا المملكة العربية السعودية.

مسابقة ملكة جمال الكون

وبينما يتم تمثيل مصر ولبنان في المسابقة، فإن البحرين هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 100 متسابقة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، التي تقام الآن في عامها الثالث والسبعين، في المكسيك. وستتوج شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا، التي فازت بلقب ملكة جمال الكون 2023 في السلفادور في نوفمبر/تشرين الثاني، خليفتها، لكن لم يتم الإعلان عن موعد للحدث.

وقالت ملكة جمال الكون: "نحن ملتزمون بعرض التنوع والشمولية على مسرحنا العالمي، والاحتفال بجمال ومواهب النساء من جميع مناحي الحياة".