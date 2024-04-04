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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد خالد صالح في دور نمرود من كواليس المداح أسطورة العودة

صدى البلد

ظهر أحمد خالد صالح في دور نمرود من كبار الشياطين بمسلسل المداح أسطورة العودة وتميز ظهوره بكثير من التفاصيل في بناء الشخصية وأصبح العدو الأكبر للشيخ صابر المداح.

 

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC   مصر ومنصة شاهد.

 وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

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مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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