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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: بايدن قال لنتنياهو إن الغارات على عمال الإغاثة في غزة "غير مقبولة"

صدى البلد

تناول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل،  المحادثة الأخيرة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسلط الضوء على موقف بايدن بشأن الغارات على عمال الإغاثة في غزة.

شدد بلينكن على أن بايدن نقل رسالة حازمة إلى نتنياهو، مفادها أن الغارات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام في غزة تعتبر غير مقبولة من قبل الولايات المتحدة. وقد ردد هذا الشعور البيان الرسمي للبيت الأبيض عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين.

علاوة على ذلك، سلط بلينكن الضوء على دعوة بايدن لإسرائيل لاتخاذ خطوات محددة وملموسة وقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان سلامة عمال الإغاثة في غزة. وشدد بايدن على أهمية إعلان إسرائيل عن هذه الخطوات بشكل سريع لمعالجة الأزمة المستمرة بشكل فعال.

وأكد بلينكن مجددًا أن سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة ستكون مشروطة بالإجراءات الفورية التي ستتخذها إسرائيل ردًا على توجيهات بايدن. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتحقيق استقرار الوضع في غزة وتحسين الظروف الإنسانية وحماية المدنيين الأبرياء من المزيد من الأذى.

وقال أنتوني بلينكن إن الواقع الحالي في غزة هو أنه "على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة"، فإن النتائج على الأرض "غير كافية وغير مقبولة على الإطلاق". 

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني الذين ينقلون المساعدات إلى غزة يقومون بذلك "بطوليا... ويشكلون خطرا كبيرا على حياتهم". لم يكن الهجوم المروع الذي وقع هذا الأسبوع على المطبخ المركزي العالمي هو الحادث الأول من نوعه، لكنه يجب أن يكون الأخير.

 

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