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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا يصدر حركة تنقلات بشركة أنابيب البترول

صدى البلد

 أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، حركة تنقلات بشركة أنابيب البترول.

شملت: نقل صبحى عبدالغنى دمرداش البساس من  وظيفة مدير منطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول إلى مدير عام بصفة شخصية بشئون العمليات بالشركة .

-إنهاء تكليف محمد محمود محمد عبدالباقى عجلان من منصب مدير عام  السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول ونقله إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بشركة القاهرة لتكرير البترول.

-إنهاء ندب إبراهيم جلال محمد مصطفى مدير عام بشركة أنابيب البترول بمنطقة القاهرة ونقله  إلى وظيفة  مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة .

-نقل مصطفى عبدالرؤوف محمد إمام  مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول منطقة القاهرة  إلى وظيفة مديرعام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا بالشركة ، على أن يشغل وليد عبدالرحمن سالم سلامة مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا وظيفة المذكور بمنطقة القاهرة .

-نقل إسماعيل ناجح إسماعيل محمد مدير عام مساعد  بشركة أنابيب البترول فى منطقة القاهرة إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة فى منطقة التبين.

وتأتى هذه القرارات في إطار تقييم الأداء وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتعامل بكل حزم فى هذا النشاط الحيوى الهام .

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