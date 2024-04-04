عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف أول لـ ليفربول بقدم نونيز في شباك شيفيلد يونايتد

نونيز
نونيز

سجل نادي ليفربول الهدف الاول في شباك نادي شيفيلد يونيتد بعد إخراج خاطئ من حارس المرمى لتذهب الكرة إلى اقدام المهاجم داروين نونيز الذي اسكنها الشباك في الدقيقة 18 من المباراة. 

txt

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام بالمقطم ليلة 26 رمضان

txt

شيخ العرافين يصدم إبراهيم سعيد بسبب بناته.. ويرد: وأنت مالك

وكان قد أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح لويس دياز وداروين نونيز.

وشهد التشكيل عودة إبراهيما كوناتي بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع كلوب بالهولندي الشاب ريان جرافينبرخ بدلا من واتارو إندو المصاب.

فيما تواجد كورتيس جونز على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ويتواجد أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء أيضا، رغم أن كلوب أكد جاهزيته للمشاركة ضد شيفيلد.

ليفربول نونيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

موضوعات متعلقة

نصر أبو الحسن: إيهاب جلال مستمر في قيادة الإسماعيلي الموسم المقبل

نصر أبو الحسن: إياد العسقلاني لن يلعب في مصر سوى للنادي الإسماعيلي

نصر أبو الحسن: الإسماعيلي نجح في رفع إيقاف القيد..ولدينا 5 قضايا أخرى

أول رد فعل من اللاعب.. إهانات عنصرية ضد حارس مرمى سنغالي في الدوري الاسباني

ضياء السيد: ولاد الحلال سخنوا حسام حسن على محمد صلاح خلال السنوات الماضية

ضياء السيد: حسام البدري اتظلم في تدريب منتخب مصر

ارتيتا يسعى للتفوق على الكبار وحصد لقب الدوري الإنجليزي من جوارديولا

هجوم من جماهير ليفربول ضد مهاجم الفريق ويطالبون ببيعه

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر ثابت أم مُتغير.. 8 علامات تؤكد ظهورها والفوز بالغفران

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ