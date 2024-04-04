هدف أول لـ ليفربول بقدم نونيز في شباك شيفيلد يونايتد

سجل نادي ليفربول الهدف الاول في شباك نادي شيفيلد يونيتد بعد إخراج خاطئ من حارس المرمى لتذهب الكرة إلى اقدام المهاجم داروين نونيز الذي اسكنها الشباك في الدقيقة 18 من المباراة.

وكان قد أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح لويس دياز وداروين نونيز.

وشهد التشكيل عودة إبراهيما كوناتي بعد تعافيه من الإصابة.

ودفع كلوب بالهولندي الشاب ريان جرافينبرخ بدلا من واتارو إندو المصاب.

فيما تواجد كورتيس جونز على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ويتواجد أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء أيضا، رغم أن كلوب أكد جاهزيته للمشاركة ضد شيفيلد.