شيخ العرافين يصدم إبراهيم سعيد بسبب بناته.. ويرد: وأنت مالك

صدم شيخُ العرافين إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على الهواء، بعدما سأله عن انقطاع العلاقة بينه وبناته، حيث قال شيخ العرافين: "أنت شفت ولادك قريب يا إبراهيم؟!".

ورد "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "وأنت مال أهلك؟! أنت مالك؟!"، "أنت مالك، أنت اتكلم معايا كرة، ملكش غير بيها".

لترد بسمة وهبة: "خلاص المنطقة دي مندخلش فيها، قلت لك متجيبش ليّ مصايب كل سنة"، وواصل إبراهيم سعيد: "أنت مالك: "احترم نفسك في الحاجات الشخصية والحياة الأسرية، اتكلم كويس بجد، وملكش دعوة بالحياة الشخصية".

https://youtu.be/9MOZtTtCgXg?si=c_duVpcMoQ7vnQKy&t=1291