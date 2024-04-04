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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام بالمقطم ليلة 26 رمضان

شعائر صلاة التراويح
شعائر صلاة التراويح

يؤدي المصلين شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام بالمقطم ليلة 26 رمضان، حيث يتحرى عموم المسلمين ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بالتزام صلاة التراويح والقيام والدعاء والصوم لإدراك يوم بألف شهر.

شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام بالمقطم ليلة 26 رمضان

أعمال ليلة القدر

1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3- أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

4- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

5- اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

6- ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

8- ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.

9- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

10- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

11- الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

12- استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

13- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

14- أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

15- الإكثار من طلب العتق من النار.

16- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

17- الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

18- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

19- اقرأ ما تيسر من القرآن.

20- أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

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لماذا سميت ليلة القدر بذلك؟

سميت ليلة القدر بذلك لأن الله تعالى يقدر ما يشاء من أمره أي يظهره في تلك الليلة بعد ما كتبه في الأزل، وقيل سُميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة، وقد قيل أن العابد فيما مضى لا يسمى عابدًا حتى يعبد الله ألف شهر أي ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر فجعل الله تبارك وتعالى لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- عبادة هذه الله خير من ألف شهر كانوا يعبدونها.

وقيل إن العابد فيما مضى لا يسمى عابدًا حتى يعبد الله ألف شهر أي ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر فجعل الله تبارك وتعالى لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- عبادة هذه الليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها.

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