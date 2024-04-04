بالأرقام.. ليفربول يسعى للحفاظ على الفوز أمام تشيفليد لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي

في شوط أول انسيابي وغير معقد، تمكن نادي ليفربول من التفوق بهدف على نادي تشيفيلد يونايتد بأقدام المهاجم داروين نونيز ليصبح بعد هذه الدقائق في جعبته 70 نقطة يتصدر بها قائمة الدوري الإنجليزي متفوقا على نادي آرسنال صاحب ال 68 نقطة، وينتظر محبو الريدز باقي المباراة والتي يستطيع الأحمر الاحتفاظ بتفوقه فيها لكنها الساحرة المستديرة التي لا تعرف المستحيل.





وتبدو مهمة زملاء النجم المصري محمد صلاح سهلة على الورق أمام خصم يتذيل الترتيب بخمس عشرة نقطة فقط، وهو ما يجعل فريق الريدز مرشحاً فوق العادة لنيل النقاط كاملة وتحقيق انتصاره الحادي والعشرين في المسابقة، ما سيمكنه من الاستمرار في صدارة الترتيب خصوصاً وأنّ أي تعثر قد يكلفه المركز الأول لمصلحة آرسنال.

وأعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو غوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.