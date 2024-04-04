عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضاة سابقون يحثون المملكة المتحدة على التحرك ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة

صدى البلد

في تطور حديث، توحد عدد كبير من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين للدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن موقف المملكة المتحدة من تصرفات إسرائيل في غزة. وتسلط الدعوة الموجهة إلى المستشار ريشي سوناك الضوء على المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وخطر الإبادة الجماعية في غزة.

وفقا للجارديان، ارتفع عدد الموقعين على الرسالة إلى أكثر من 750، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل اللورد كارنوث، والليدي هيل، واللوردين سامبتيون وويلسون. إن إدراج مثل هذه الشخصيات القانونية البارزة يضيف وزناً إلى الدعوة إلى العمل.

محتوى الرسالة: تؤكد الرسالة على التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، مستشهدة باستنتاج محكمة العدل الدولية بشأن وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة. ويحث الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة لردع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

الإجراءات المقترحة: تقترح الرسالة عدة إجراءات على حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات على أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية، وإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

 تدعو الرسالة إلى تعليق خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل ومراجعة اتفاقية المملكة المتحدة التجارية مع إسرائيل. ويعكس هذا الرغبة في إعادة تقييم علاقة المملكة المتحدة مع إسرائيل في ضوء اعتبارات القانون الدولي.

إن العدد المتزايد من الموقعين ومشاركة كبار القضاة المتقاعدين يزيد من الضغط على الحكومة لمعالجة المخاوف التي أثيرت في الرسالة. إن الدعوات إلى الشفافية فيما يتعلق بالمشورة القانونية الواردة بشأن مبيعات الأسلحة تزيد من تكثيف التدقيق في تصرفات الحكومة.

تؤكد الرسالة على الحاجة الملحة لمعالجة المخاوف الإنسانية ودعم القانون الدولي في سياق الصراع بين إسرائيل وغزة. ويشير هذا إلى جهد متضافر من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين لتحميل حكومة المملكة المتحدة المسؤولية عن سياساتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالوضع في غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر ثابت أم مُتغير.. 8 علامات تؤكد ظهورها والفوز بالغفران

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ