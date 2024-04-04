قضاة سابقون يحثون المملكة المتحدة على التحرك ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة

في تطور حديث، توحد عدد كبير من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين للدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن موقف المملكة المتحدة من تصرفات إسرائيل في غزة. وتسلط الدعوة الموجهة إلى المستشار ريشي سوناك الضوء على المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وخطر الإبادة الجماعية في غزة.

وفقا للجارديان، ارتفع عدد الموقعين على الرسالة إلى أكثر من 750، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل اللورد كارنوث، والليدي هيل، واللوردين سامبتيون وويلسون. إن إدراج مثل هذه الشخصيات القانونية البارزة يضيف وزناً إلى الدعوة إلى العمل.

محتوى الرسالة: تؤكد الرسالة على التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، مستشهدة باستنتاج محكمة العدل الدولية بشأن وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة. ويحث الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة لردع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

الإجراءات المقترحة: تقترح الرسالة عدة إجراءات على حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات على أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية، وإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

تدعو الرسالة إلى تعليق خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل ومراجعة اتفاقية المملكة المتحدة التجارية مع إسرائيل. ويعكس هذا الرغبة في إعادة تقييم علاقة المملكة المتحدة مع إسرائيل في ضوء اعتبارات القانون الدولي.

إن العدد المتزايد من الموقعين ومشاركة كبار القضاة المتقاعدين يزيد من الضغط على الحكومة لمعالجة المخاوف التي أثيرت في الرسالة. إن الدعوات إلى الشفافية فيما يتعلق بالمشورة القانونية الواردة بشأن مبيعات الأسلحة تزيد من تكثيف التدقيق في تصرفات الحكومة.

تؤكد الرسالة على الحاجة الملحة لمعالجة المخاوف الإنسانية ودعم القانون الدولي في سياق الصراع بين إسرائيل وغزة. ويشير هذا إلى جهد متضافر من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين لتحميل حكومة المملكة المتحدة المسؤولية عن سياساتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالوضع في غزة.