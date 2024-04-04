عنتر هلال: كنت أغني للركاب في الترماي لإدخال السرور عليهم.. فيديو

تحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن ذكرياته السعيدة، لافتا إلى أنه كان دائما يغني للركاب في الترماي لإدخال السرور عليهم، بالإضافة إلى العديد من الذكريات الجميلة والعاطفية بحديقة الميريلاند وحي القربة.

وأضاف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك فن للتشاجر وهو التعدي على الآخر مباشرة دون تفاهم، بينما كنت أفعل العكس وهو ما جعلني أخسر كل الاشتباكات التي خضتها.

وروى الشاعر عنتر هلال، عن أسوأ ذكريات حياته، قائلا: " نت دائما التشاجر مع الآخرين ولم انتصر في أي معركة.. دخلت خناقات كتير ودايما كنت بضرب وعمري ما غلبت".