تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء مران اليوم ، بسبب حالة وفاة بالفريق.

وقد توفى منذ قليل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأبيض مما ساد الحزن في ارجاء النادي وعلى اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية .

وقد أصيب محمد مدحت بأزمة قلبية أثناء توجهه للنادي ، ليتم نقله سريعا لأحدى مستشفيات المهندسين مما جعل اللاعبين والأجهزة تتجه للمستشفى للاطمئنان عليه ، إلا أن الأطباء قد أبلغوهم بوفاة مدحت في الحال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف