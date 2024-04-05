سيناريو درامي.. تشيلسي يتفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة غير متوقعة

خطف نادي تشيلسي فوزا مثيرا ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتفوق مانشستر يونايتد في مرحلة الذهاب من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي بهدفين لهدف، على ملعب أولد ترافورد.

نجح كورنر كالاجر في تسجيل الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف كول بالمر الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 34، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وعاد أليخاندرو جارناتشو لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للشياطين الحمر في الدقيقة 67، ولكن سجل كول بالمر هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 94، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع للبلوز في الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 43 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 48 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين للبلوز، مقابل لقاء مؤجل للشياطين الحمر.