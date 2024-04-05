من غير مجهود.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين فى دقائق معدودة من خلال الإنترنت خاصة خلال إجازة عيد الفطر .



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور



توفر الحكومة بعض خدماتها عبر الإنترنت حتي يتمكن المواطن من الوصول إلي خدمته حتي فى أوقات الأجازة خاصة أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدء يوم الثلاثاء المقبل بالنسبة للعاملين بالقطاع للحكومة وتستمر حتي يوم الاحد للقطاع الخاص.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور



هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور والتي تتضمن مايلي:-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة .

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور باختيار أيقونة «بيانات المرور».

- يليها الاستعلام عن مخالفات المركبات 2024.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة.

- كتابة رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بإدخال الأرقام ثم الحروف.

- الضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر اللوحة المعدنية



ويمكن عبر اللوحة العدنية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الخطوات التالية:-

- يتم زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

- ة يتم اختيار مركباتي.

- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

- قم بإدخال الرقم الخاص بسيارتك وستظهر لك المخالفات.

سداد مخالفات المرور أونلاين



ويمكن سداد مخالفات المرور من المنزل دون الحاجة إلى التوقف في طوابير الانتظار وذلك عبر الخطوات التالية:-



- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالنيابة العامة

- اختر خدمة سداد المخالفات.

- اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

- عرض المخالفات.

- حدد المخالفات التي ستسددها وطريقة الدفع.



خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين

- تبدأ أولي خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين من خلال الدخول على موقع النيابة العامة.

- يتم اختيار خانة تظلمات.

- يقوم المواطن الراغب فى التظلم على مخالفات المرور بتحديد نوع التظلم.

- يطلب منك إدخال الرقم القومي.

- تقوم بالضغط على تفاصيل المخالفة.

- تظهر المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة.

- حدد مخالفة التظلم وسببها.

- قم بالضغط تظلم تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

- اضغط موافق تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة.

- يتم كتابة البيانات الشخصية واضغط على إرسال الطلب. ‏

- عندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

- يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.