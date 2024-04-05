المجلس النرويجي للاجئين: فتح المعابر لدخول المساعدات لغزة يوفر "بصيص" أمل وسط الكارثة

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الجمعة، إن المعابر المقرر فتحها للسماح بوصول المساعدات إلى غزة، توفر "بصيص أمل" وسط كارثة إنسانية.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، في بيان له: "أخيرا، نرى بصيص أمل في فتح المعابر الحدودية، واستخدام معبر أشدود للإمدادات الأساسية لشعب غزة".

وأكد إيجلاند أن إسرائيل بحاجة إلى إظهار "تحسن ملموس في وضع المدنيين على الأرض".

وتابع: "لقد وصلت الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستويات كارثية، حيث تم تهجير جميع السكان قسراً ومواجهة نقص حاد في السلع والخدمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على فتح معبر إيريز شمال قطاع غزة.

وذكرت شبكة سي إن إن، أنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى الشحنات عبر المعبر يوم الأحد.