بعد نجاح المعلم.. مصطفى شعبان يعود للسينما بعد غياب 14 عاما

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه يستعد خلال الفترة القادمة التفرغ لمشروعه السينمائى القادم.



وقال مصطفى شعبان فى حواره مع et بالعربي، أن هناك مشروع فيلم سينمائى سوف يخوض تجربته بعد غياب 14 عام عن السينما ورفض مصطفى الافصاح عن أى تفاصيل تخص المشروع إلا بعد بدء تصويره بعد العيد.





وعن مشروع فيلم حتى لا يطير الدخان أكد مصطفى شعبان أن المشروع لازال قائم ولكن انشغل بسبب تصوير مسلسل المعلم وأيضا المؤلف مدحت العدل انشغل بسبب الموسم الرمضاني.





مسلسل المعلم:

يعرض لمصطفى شعبان مسلسل المعلم ، على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

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مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل